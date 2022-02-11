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Cami avlusuna bu kez ev eşyası bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cami avlusuna bu kez ev eşyası bıraktılar

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişiler tarafından cami avlusuna mobilya ve beyaz eşya bırakıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişiler tarafından cami avlusuna mobilya ve beyaz eşya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Ulu Cami'de yaşandı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, cami avlusuna, mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat ve çeşitli mutfak eşyaları bıraktı. Namaz için camiye gelen vatandaşlar, avluda eşyaları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cami görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, eşyaları kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Cami görevlisi Ömer Faruk Tatlı, "Kimliği belirsiz kişiler, getirip bırakmışlar. Artık çalıntı malzeme midir yoksa kiracıymışlar evden mi atılmış bilmiyoruz. Eşyalar getirilip bırakılmış. Bu eşyalar da burada sahipsiz kalmış" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Cami avlusuna bu kez ev eşyası bıraktılar

Cami avlusuna bu kez ev eşyası bıraktılar

Cami avlusuna bu kez ev eşyası bıraktılar

Cami avlusuna bu kez ev eşyası bıraktılar

Cami avlusuna bu kez ev eşyası bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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