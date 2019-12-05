Cami 3. kez restore ediliyor, minaresi ise 6 asırdır ayakta

05.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:16

Tokat'ta bulunan Horuç Camii üçüncü kez yeniden inşa edilirken, 6 asırlık minaresi ise halen ayakta.



Akdeğirmen Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta kitabesi bulunmadığı için kesin inşa tarihi belli olmayan Horuç Camii, 1939 ve 1942 yıllarında 7 büyüklüğündeki depremde oluşan sıva çatlakları nedeniyle restore edilirken, 1993 yılında meydana gelen yangında büyük hasar gördü. Yapılan onarımlarla orjinalliğini kaybeden camiye 19. yüzyılda son hali kazandırıldı. Cami son olarak 4 yıl önce bir inşaatın temel kazsında da büyük hasar görürken, ilk yapılışının 15. yüzyıla kadar uzandığı tahminin edilen caminin minaresi heyelandan etkilenmedi. Yaklaşık 2 aydır devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında camide söküm çalışması yapıldı. Caminin ahşap kubbesi ve duvarlarını oluşturan ağaçlar yeniden kullanılmak için numaralandırılarak söküldü. Söküm çalışmalarının ardından camiden geriye sadece birkaç yan duvarı ile minaresi kaldı.



Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen geç dönem Osmanlı mimari eseri camide heyelandan kaynaklı zarar görmesi sonucu Sivas Koruma Kurulunun izniyle restorasyon çalışması başlatıldığını kaydetti. Heyelanda büyük oranda zarar gören caminin tamamen söküldüğünü ifade eden Kılınç, "Caminin ahşap bölümleri numaralandırılarak söküldü. Zeminle ilgili çalışmamız devam ediyor. Zemin iyileştirmesini yaptıktan sonra restorasyonuna yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Yaklaşık 2 yıl içerisinde caminin restorasyonun tamamlanmasının planlandığını ifade eden Kılınç, "Geç dönem Osmanlı camilerinden 8 kasnaklı, ahşap bağdadi kubbeli bir camimiz. Caminin beden duvarları dahil tamamını söktük. Zemin iyileştirmesinden sonra minaresi ile birlikte restorasyonunu tamamlayacağız" diye konuştu.



Horuç Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Şanalmış ise restorasyon çalışmaları kapsamında caminin yeninden yapılarak ibadete açılacağı günü beklediklerini dile getirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA