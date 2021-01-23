Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama

23.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:21

Son dakika haberi: İZMİR'de, firari suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla çok sayıda kişiyi darbedip, silahla ağır yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı.

İZMİR'de, firari suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla çok sayıda kişiyi darbedip, silahla ağır yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya ve Balkan ülkeleri arasında sürekli yer değiştiren, son olarak Gürcistan'ın Batum şehrinde olduğu belirlenen firari organize suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün talimatıyla hareket ederek, uyuşturucuya karşı savaş açtıkları iddiasıyla birçok kişiyi darbedip, silahla yaralayan şüphelilere yönelik geçen salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, çok miktarda esrar ele geçirildi. Bazı evlerde ise Hint keneviri yetiştirildiği, bu amaçla özel düzenek kurulduğu tespit edildi. Aramalarda ayrıca 5 tabanca ve bunlara ait şarjör ile çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Binali Camgöz'ün talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin, uyuşturucu kullandığını iddia ettikleri kişileri darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri de ortaya çıktı. Camgöz'ün, kendisine ulaştırılan görüntüleri, uyuşturucuya karşı mücadele ediyormuş gibi görünüp, sempati kazanmak için sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 14'ü serbest bırakıldı.1 şüpheli ise ev hapsine alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan daha önce düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan Camgöz'ün 39 adamı hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İzmir 9'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 39 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan dava açıldı. Şüphelilerin Foça ilçesinde manav dükkanı bulunan İsmail K.'yi, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün azmettirmesiyle silahla yaraladıkları da iddialar arasında yer aldı.

Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama
Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ümit Özdağ Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Ankara Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Camgöz çetesine operasyonda 9 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 12:21:08. #1.15#
title