Çamfıstığından bir iyi, bir kötü haber!
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Çamfıstığından bir iyi, bir kötü haber!

Çamfıstığından bir iyi, bir kötü haber!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önce iyi haberi verelim: Aydın çamfıstığı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret tescili aldı.

Önce iyi haberi verelim: Aydın çamfıstığı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret tescili aldı. Yüzde 80'i ihraç edilen bu ürün böylelikle hem uluslararası boyutta bilinirlik kazanacak hem de diğer yörelerin çamfıstığıyla rekabet açısından önemli bir avantaj elde edecek. Aydın, Türkiye'de üretilen çamfıstıklarının yüzde 60'ını karşılamasıyla biliniyor.

Kötü haberse şu: Çamfıstığı üretiminin ikinci önemli merkezi olan Bergama'da ağaçlardaki verimliliğin düşmesiyle ürün miktarı da gittikçe düşüyor.

Yukarıbey Mahalle Muhtarı Yusuf Doğan (55) bir çamfıstığı üreticisi. Kendini bildi bileli bu işin içinde olduğunu söyleyen Doğan, "Hasat kasımda başlayıp mayısta biter. Bu sürede bu bölgede bulunan yaklaşık 16 milyon ağaca tek tek çıkarız. Ancak 10 yıldır mahsulümüzün içi boş çıkıyor. Ağaçlarda henüz yetkililerin de biliminsanlarının da anlayamadığı bir hastalık var. Eskiden 10 römorktan 4-5 ton ürün alırdım, şimdi 250-300 kilo ya alıyorum ya alamıyorum" diyor.

SAHTESİNE DİKKAT!

Son zamanlarda sahtesine sık rastlanan ürünlerden biri çamfıstığı... Kandırılmamak için satın alırken fıstıkların tek parça olup olmadığına dikkat edin. Ortadan ikiye, dikine bir şekilde kolayca bölünebiliyorsa çamfıstığı değil, yerfıstığı aldınız demektir.

Kaynak: Hürriyet

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