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Cameron Jerome'un Olağanüstü Golü

2011-2013 yılları arasında Stoke City forması giyen İngiliz forvet Cameron Jerome, Southampton'la karşılaştıkları mücadelenin uzatma dakikalarında muhteşem bir vuruşa imza atarak Premier Lig tarihinde atılmış en iyi gollerden birini kaydetti. Stoke City, Jerome'un golüyle 3-3'lük beraberliğe uzandı.

02.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:19

2011-2013 yılları arasında forması giyen İngiliz forvet Cameron Jerome, 'la karşılaştıkları mücadelenin uzatma dakikalarında muhteşem bir vuruşa imza atarak Premier Lig tarihinde atılmış en iyi gollerden birini kaydetti. Stoke City, Jerome'un golüyle 3-3'lük beraberliğe uzandı.

Kaynak: Dugout

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