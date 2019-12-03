Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek
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Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek

Dünyanın önde gelen opera tiyatrolarından La Scala Tiyatrosu'nun oda orkestrası Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

03.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:54
Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek

Dünyanın önde gelen opera tiyatrolarından La Scala Tiyatrosu'nun oda orkestrası Cameristi Della Scala, 5 'ta müzikseverlerle buluşacak.

Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Cameristi Della Scala'ya Wieniawski Keman Yarışması birincilik ödülü sahibi, doğumlu kemancı Veriko Tchumburidze, piyanist Peter Jablonski ve viyolonselci Adrian Brendel eşlik edecek.

Konserde, Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü, op. 62", "Üçlü Konçerto, op. 52 ve "2. Senfoni, op. 36" eserleri icra edilecek.

Kaynak: AA
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