Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

DENİZLİ (İHA) - Çameli'nde gökyüzünde görülen parlak bir cisim merak konusu oldu. 'UFO' söylentilerine bir yenisi daha eklenirken, cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Denizli'nin Çameli ilçesindeki hareket eden cisim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 1 saattir hareket halinde olan bir yakınlaşıp bir uzaklaşan cismin ne olduğu merak konusu

Merakla kaynağı belli olmayan gizemli ışığı takip eden vatandaşlar, "Işık veya cisim gökyüzünde sürekli hareket ediyor. Bu ışık akşam saatlerinde bu yana gökyüzünde. Olduğu yerde sürekli hareket ediyor. İlk defa böyle bir ışık görüyoruz. Kimse de ne olduğunu bilmiyor" dedi - DENİZLİ