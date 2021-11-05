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Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

Çameli'nde gökyüzünde görülen parlak bir cisim merak konusu oldu.

DENİZLİ (İHA) - Çameli'nde gökyüzünde görülen parlak bir cisim merak konusu oldu. 'UFO' söylentilerine bir yenisi daha eklenirken, cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Denizli'nin Çameli ilçesindeki hareket eden cisim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 1 saattir hareket halinde olan bir yakınlaşıp bir uzaklaşan cismin ne olduğu merak konusu

Merakla kaynağı belli olmayan gizemli ışığı takip eden vatandaşlar, "Işık veya cisim gökyüzünde sürekli hareket ediyor. Bu ışık akşam saatlerinde bu yana gökyüzünde. Olduğu yerde sürekli hareket ediyor. İlk defa böyle bir ışık görüyoruz. Kimse de ne olduğunu bilmiyor" dedi - DENİZLİ

Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

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