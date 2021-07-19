Çameli'nin en yaşlı çınarı hayatını kaybetti
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Çameli'nin en yaşlı çınarı hayatını kaybetti

Çameli'nin en yaşlı çınarı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinin en yaşlı sakini olarak bilinen 7 çocuk 19 torun sahibi Mehmet Oran, 107 yasında vefat etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinin en yaşlı sakini olarak bilinen 7 çocuk 19 torun sahibi Mehmet Oran, 107 yasında vefat etti.

Çameli ilçesine bağlı Bıçakcı Mahallesinde yaşayan ve ilçenin es yaşlısı olarak kayıtlara geçen 107 yaşındaki asırlık çınar Mehmet Oran, hayatını kaybetti. Eşini de bir süre önce kaybeden 7 çocuk 19 torun sahibi Mehmet Oran, mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

Çameli'nin en yaşlı çınarı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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