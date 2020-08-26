Çameli'ne otoban gibi yollar yapılıyor DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde, büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından Kızılyaka Mahallesine giden yolda ikinci kat asfalt çalışması yapıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde, büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından Kızılyaka Mahallesine giden yolda ikinci kat asfalt çalışması yapıldı.

Kızılyaka yolu, Çameli ilçesinde trafiğin en yoğun yaşandığı yollardan biri konumunda bulunuyor. Bu yolda, yoğunluk ve yolun dar olması nedeniyle sık sık bozulmalar oluşuyor. Yolun genişletilmesinin ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesini katkıları ve Çameli Belediyesi tarafından iki kat asfalt çalışması gerçekleştirildi.

"Bugün değil yarın için çalışıyoruz"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Gerek, "Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar mahallelerimizde teveccühle karşılanıyor. Çameli'miz her şeyin en iyisine layık. Vatandaşlarımız bu güzel hizmetlere kavuşmasından büyük mutluluk duyuyorum. İlerde istenilen bütün yollar asfaltlanmış olacak Asfalt Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA