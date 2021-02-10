Çameli'nde toprak yol çöktü

Denizli'nin Çameli ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan toprak yolda sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan toprak yolda sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi.

İlçede dün etkili olan sağanak yağışın ardından Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan toprak yolun Ericek mevkisinde bir bölümünde şarampole doğru heyelan oluştu.

Bölgeye gelen belediye ekipleri şeritlerle bölgede tedbir aldı.

Yolun 2 gün sürecek çalışmanın ardından tekrar açılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek