Çameli'nde toprak yol çöktü
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Çameli'nde toprak yol çöktü

10.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:08
Çameli'nde toprak yol çöktü

Denizli'nin Çameli ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan toprak yolda sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan toprak yolda sağanak yağışın ardından çökme meydana geldi.

İlçede dün etkili olan sağanak yağışın ardından Kalınkoz ve Yeşilyayla mahallelerini birbirine bağlayan toprak yolun Ericek mevkisinde bir bölümünde şarampole doğru heyelan oluştu.

Bölgeye gelen belediye ekipleri şeritlerle bölgede tedbir aldı.

Yolun 2 gün sürecek çalışmanın ardından tekrar açılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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