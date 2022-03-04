Çameli'nde deprem
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Denizli'de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de merkez üssü Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 17.19'da merkez üssü Denizli'nin Çameli ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel