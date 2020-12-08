Çameli'nde çiftçilere 5 bin ceviz fidanı dağıtıldı
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Çameli'nde çiftçilere 5 bin ceviz fidanı dağıtıldı

08.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:58
Çameli'nde çiftçilere 5 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde ceviz alanlarının artırılması projesi kapsamında çiftçilere 5 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde ceviz alanlarının artırılması projesi kapsamında çiftçilere 5 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Denizli Valiliği koordinesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğinde ceviz alanlarının artırılması projesi kapsamında Çameli Kapalı Pazar Yerinde ceviz fidanı dağıtım töreni düzenlendi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, törende yaptığı konuşmada, hayatın görünmez kahramanları olan çiftçilerin 365 gün üreterek yaşam mücadelesi için emek verdiklerini belirtti.

Çiftçilerin ürettiği her şeyin ticarete, sanayiye, ihracata ve istihdama dönüştüğünü, ülkenin lokomotif sektörü olarak yüzlerce yan sektöre hayat verdiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7 bin 500 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılan ilçemizde bin 262 ton ceviz elde edildi. Cevizden 10 yıl sonraya 40 milyon lira gelir hedefliyoruz. Chandler ve Osmancık türünün yaygın olduğu ilçemizde ceviz üretimi ve pazarlaması üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimize dağıtımı yapılan ve toprakla buluşacak fidanların verimli ve bereketli olmasını diliyorum."

Arslan, Denizli Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, DTB'ye, Denizli Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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