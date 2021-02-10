Çameli'nde 113 ailenin bakkal borcu kapatıldı
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Çameli'nde 113 ailenin bakkal borcu kapatıldı

10.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:32
Çameli'nde 113 ailenin bakkal borcu kapatıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 113 ailenin veresiye defterine kayıtlı bakkal borcu ödendi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 113 ailenin veresiye defterine kayıtlı bakkal borcu ödendi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Osmanlı döneminde, hayırseverlerin veresiye defterlerini satın alma geleneği olan "zimem defteri" uygulamasının Çameli'nde devam ettirildiği kaydedildi.

İlçedeki 31 mahallede, 53 bakkaldaki veresiye defterinin incelendiği ve 113 vatandaşın farklı miktarlarındaki borcunun, vakıf aracılığıyla kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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