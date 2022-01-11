Çameli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Çameli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

Çameli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çameli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Çameli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Çameli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Çameli'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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