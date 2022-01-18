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Çameli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Çameli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyorDENİZLİ Denizli Çameli ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı.

DENİZLİ (İHA) - Çameli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

DENİZLİ Denizli Çameli ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 4 dereceye kadar düştüğü ilçede, eğitime 1 gün ara verilirken, bazı kamu çalışanları da izinli sayıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Geçtiğimiz hafta daha çok yüksek kesimlerde görülen ve kalındığı yer yer 20 santimetreye kadar yükselen kar kalınlığı, son yağışlarla birlikte daha da arttı. Geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde trafikte aksamalar yaşandı. Sabah is yerlerini açmak için gelen esnaflar, dükkanın önünü kendi imkanlarıyla temizlemeye başladı.

Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 4 dereceye kadar düştüğü ilçede eğitime 1 gün ara verilirken, bazı kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

Çameli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Çameli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Çameli'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri

Denizli, Çameli, Kamu, kar, Yerel, Haber

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