Çameli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Denizli'nin Çameli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3.5 kilogram ve 500 dişi Hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Çameli İlçe Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Güzelyurt Mahallesi'nde şüpheli bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda R.K.'nın evinde ve tarlasında yapılan aramada 500 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 3.5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili R.K. gözaltına alındı. - DENİZLİ