Çameli'de tam kapanma sürecinde devam eden çalışmalar değerlendirildi
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Çameli'de tam kapanma sürecinde devam eden çalışmalar değerlendirildi

Çameli'de tam kapanma sürecinde devam eden çalışmalar değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Çameli İlçe Danışma Meclisi toplantısı video konferans ortamında gerçekleştirildi.

AK Parti Çameli İlçe Danışma Meclisi toplantısı video konferans ortamında gerçekleştirildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tam kapanma sürecinde devam eden çalışmaları toplantıda değerlendirildi.

AK Parti Çameli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Çameli Ak Parti İlçe Danışma toplantısına Denizli AK Parti Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve ilçe teşkilatının tüm kademeleri katıldı. Çameli ilçesinde yapılan ve tam kapanma sürecinde de yapımı devam eden çalışmalar toplantıda değerlendirildi.

İnternet ortamı üzerinden video konferans ile gerçekleştirilen toplantıların devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Çameli'de tam kapanma sürecinde devam eden çalışmalar değerlendirildi
Çameli'de tam kapanma sürecinde devam eden çalışmalar değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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