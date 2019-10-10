Çameli'de "Senden İhracatçı Olur" projesi tanıtım toplantısı

10.10.2019 15:00

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından yürütülen "Senden İhracatçı Olur" projesinin Çameli ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Proje ile Denizli'de henüz hiç ihracat yapmamış veya daha önce ihracat yapmış fakat süreklilik sağlayamamış olan firmalara ihracat konusunda farkındalık kazandırılması, ihracat girişimcilik ruhunu aşılaması hedefleniyor. DENİP tarafından yürütülen projede Denizli'de faaliyet gösteren firmaların ihracat yapabilmeleri için gerekli eğitimlerin verileceği ve firmalara ihracat süreçlerinde destek sağlanması planlanıyor.



DENİB tarafından yürütülen ve yeni ihracatçılar kazanarak kent ihracatının artırılmasını temel amaç olarak belirleyen proje kapsamında Denizli'nin ilçelerindeki bilgilendirme toplantısı düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda toplantılardan biriside Çameli ilçesinde yapıldı.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve DENİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Selim Yaymanoğlu katılım sağladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA