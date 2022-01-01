Çameli'de Kaymakam ve Başkandan yılbaşı ziyaretleri

Kaymakam Yenigün ve Başkan Arslan, yeni yıla saatler kala devlet hastanesi 112 sağlık acil çalışanlarına, itfaiye, polis ve askeri personele yılbaşı ziyaretinde bulundu.

2022'yi mesai başında karşılayan kamu çalışanlarını Kaymakam Kerem Yenigün ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ziyaret etti. 112 ekiplerini, itfaiye, polis ve askeri personellerin yanına teker teker giden Kaymakam Yenigün ve Başkan Cengiz, çalışanlara ikramda bulunarak çalışmalarında dolayı kolaylıklar diledi. Yılbaşı önlemleri nedeniyle Fethiye - Çameli karayolu Bıçakcı Mahallesinde gerçekleşen yol kontrol noktasını ziyarete giden Kaymakam ve Başkan Arslan, Çameli'nin huzuru ve güvenliği için yılbaşı akşamında da görev başında olan emniyet ve jandarma personelleriyle muhabbet etti. Görev başındaki güvenlik güçlerini yeni yılını tebrik eden Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Canımızı, malımızı güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yeni yılın Çameli halkına, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ