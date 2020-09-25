Çameli'de ceviz ve fasulye fiyatları belli oldu

Türkiye'nin en kaliteli ceviz ve fasulyesinin yetiştiği yerlerinden birisi olan Denizli'nin Çameli ilçesinde, 2020 yılının satış fiyatları belli oldu.

Türkiye'nin en kaliteli ceviz ve fasulyesinin yetiştiği yerlerinden birisi olan Denizli'nin Çameli ilçesinde, 2020 yılının satış fiyatları belli oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 2020 yılı ceviz ve fasulye Fiyat Belirleme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ceviz ve fasulyenin 2020 yılı satış fiyatları belirlendi. Komisyonda, yeşil kabuklu chandler cevizin kilogramının 5 lira ile 7 lira arasında, kuru kabuklu chandler cevizin 25 lira ile 30 lira arasında, kuru kabuklu yerli cevizin 20 lira ile 35 lira arasında, coğrafi işaretli Çameli fasulyesinin ise 15 lira ile 20 lira arasında satılmasına karar verildi.

Komisyon üyeleri, belirlenen fiyatlarının üreticilere ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı