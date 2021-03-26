Çameli'de 50 kadın iş sahibi oldu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 50 kadının iş sahibi olduğu atölyeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 50 kadının iş sahibi olduğu atölyeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ilçede yeni faaliyete geçen tekstil atölyesinde incelemelerde bulunurken çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çarşaf, nevresim ve yastık gibi ürünlerin dikiminin yapılacağı atölyede şuan 17 kişi çalışıyor çalışıyor. Eski düğün salonu işletmeye dahil edilirken, ilerleyen günlerde ilçede yeni işletmelerin açılması için halk eğitim ile birlikte tekstil konusunda kurslar düzenleneceği belirtildi.

İlk ürünler Çameli'den Afrika'ya gönderiliyor

Taleplere yetişmek için hızlı bir şekilde üretimine devam edilirken, b hafta Çameli'de hazırlanan ev tekstili ürünleri Afrika'ya ihracatı gerçekleştirilecek. Başkan Arslan yatırım konusunda üzerine düşenleri yapacaklarını belirtirken, "Denizli tekstilin başkenti konumunda, Denizli ve İlçemizde faaliyette olan ve açılacak olan işletmelere kalifiyeli elemanlar yetiştireceğiz. İlçemizde istihdamı attırarak tersine göçü sağlamış olacağız. İlçemiz adına yapılan her türlü yatırım ve yatırımcının yanındayız. İşletmenin istihdamı konusunda üzerimize düşeni yapacağız İşletmemizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanına ve Dünya'ya ihracat yapacak"

Atölye sahibi Bahattin Tur ise ihracatı geliştirmek istediklerini belirterek, "İlçemizin kalkınmasında en ufak bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. İnsan ve yer temininde yardımcı olan ve desteklerinden dolayı Başkanımız Cengiz Arslan 'a teşekkür ederim. İnşallah 50 kişiye istihdam etmek istiyoruz. Yakın zamanda Çameli'den Dünya'ya ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz burada kalıcı bir tesis yapmak" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı