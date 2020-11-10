Çameli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 10 Kasım Atatürk Anma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, 10 Kasım Atatürk Anma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çameli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Gerçekleşen programa İlçe Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katılım gösterirken Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamı çelenkleri Atatürk Anıtına sunuldu. Ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82.yıldönümü dolayısıyla saat 09.05'i gösterdiğinde şükran, saygı ve minnetle anıldı.

Programın devamında ise günün anlamına istinaden konuşma gerçekleşirken, 10 Kasım haftası dolayısıyla ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı