Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz yemek

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediyesi, karantinada olan ailelere ücretsiz günde 2 öğün sıcak yemek hizmeti verecek.

Çameli Belediyesi, korona virüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalan yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara karantina süresi boyunca sıcak yemek hizmeti verecek.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; "Çameli Belediyesi sınırlarında yaşayan ve hizmetten yararlanmak isteyen Vatandaşların, aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirmeleri gerekiyor. Karantinada olan vatandaşlarımız saat 10.00 – 12.00 saatleri arasında 0 530 268 4861 numaralı telefondan gerekli bilgiye ulaşabilir ve yemek siparişi verebilir. Zor günlerinizde her zaman yanınızdayız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı