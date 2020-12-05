Çameli Belediyesi işyerlerinden kira almayacağını açıkladı
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Çameli Belediyesi işyerlerinden kira almayacağını açıkladı

05.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:55
Çameli Belediyesi işyerlerinden kira almayacağını açıkladı

Çameli Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında faaliyetlerini durduran belediyeye ait mülkiyetlerden kira almayacağını duyurdu.

Çameli Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında faaliyetlerini durduran belediyeye ait mülkiyetlerden kira almayacağını duyurdu.

Çameli Belediyesi, korona virüs ile mücadele döneminde mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerinden kira almayacağını açıkladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gün dayanışma ve birliktelik günüdür diyerek, "2020 yılı ilçemiz, ülkemiz ve tüm dünya coğrafyası adına zor bir yıl oldu. Elazığ ve İzmir depremleriyle hepimiz büyük üzüntüler yaşadık. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve Çameli ilçemizi de etkileyen pandemi sürecini yaşamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve rahatı bizim için her şeyden kıymetli. Hemşehrilerimizden ricamız, evde kalmaya devam etmeleri ve açıklanan yeni tedbir ile korunma kurallarına uymalarıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de bu zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla atlatacağımıza, yeniden eski günlerimize döneceğimize canı gönülden inanıyorum. Bunun için de son ana kadar tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu zor dönemde esnafımızın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemizde yaşanan korona virüsü salgını sebebiyle genelge ile faaliyetlerini durduran belediyemizin kiracılarından kapalı kaldığı süre boyunca kira ödemeyecektir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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