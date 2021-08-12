Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | Yerel

Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor -Çameli Belediyesi ilçede bozulan yolları yeniliyor Çameli Belediyesi ilçede bozulan yolları kolay ve kaliteli bir ulaşım ağı oluşturmak için baştan aşağı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

-Çameli Belediyesi ilçede bozulan yolları yeniliyor

DENİZLİ - Çameli Belediyesi ilçede bozulan yolları kolay ve kaliteli bir ulaşım ağı oluşturmak için baştan aşağı yenileme çalışmalarına devam ediyor. İlçede her mahallede çalışmalarına ara vermeden devam eden Çameli Belediyesi, Kolak Mahallesi muhtarı asfaltlama çalışmalarının hayırlı, uğurlu olması adına kurban kestirdi.

Çameli Belediyesi ilçede bulunan mahallelerinde kolay, kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla program dahilinde asfaltlama çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekiplerle birlikte çalışmaları takip eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur ve Hüseyin Bakırtaş incelemelerde bulundu.

"Hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk"

Çameli Belediye Başkanı Arslan; "Vatandaşlara daha iyi yaşam alanları sunmak için asfalt çalışmaları ve diğer çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk. Hayat standartlarını daha fazla nasıl yükseltebiliriz? şiarıyla çalışmalar yapıyoruz. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde devam edecek olup Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a da asfalt çalışmaları için teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

"Mahallemiz konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu"

Kolak Mahalle Muhtarı Mustafa Adak; "Mahallemiz konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu. Yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyet duyduk. Çalışmaların mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olması için bir kurban adamıştık onu da yerine getirerek bir kurban kestirdik. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Osman Zolan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a teşekkür ederiz" dedi.

Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kibariye Yusuf Güney Acun Ilıcalı
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:39:53. #1.15#

title