Camdan Kaçmaya Çalışan Metres Elektrik Kablolarına Takıldı



Erkek arkadaşının eşine yakalanan metres, iç çamaşırlarıyla pencereden atlayınca sokaktaki elektrik kablolarına asılı halde kaldı.



Çin'de meydana gelen olayda, metresiyle evinde birlikte olduğu sırada eşinin planlanandan önce eve gelmesiyle kendini iç çamaşırlarıyla camdan aşağıya atan kadın, elektrik kablolarına asılı kaldı.Kadının asılı durduğunu gören çok sayıda adam, kadının yardımına koştu. Olayda kadının yara alıp almadığı belirtilmezken, sosyla medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce kişi tarafından görüldü.