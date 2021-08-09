Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı
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Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı

Camdan fırlayan sürücü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kemeri takılı bulunmadığı ileri sürülen sürücü camdan fırlayarak ağır şekilde yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kemeri takılı bulunmadığı ileri sürülen sürücü camdan fırlayarak ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuştur mevkiinden şehir merkezine seyir halinde ilerleyen E.T. kontrolündeki otomobil henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Kaza yapan otomobilde sürücü camdan fırlayarak yola düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kemerinin takılı olmadığı için camdan fırladığı ileri sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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