Camdaki Kız yine zirvede
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Camdaki Kız yine zirvede

Camdaki Kız yine zirvede
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizi reytingde zirveye adını yazdırdı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizi reytingde zirveye adını yazdırdı.

"Camdaki Kız", ABC1 kategorisinde 8.60 reyting, 18.26 izlenme payı ile AB kategorisinde 19.21 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizinin perşembe yayınlanan bölümüne ise Feride'nin Nalan'a uyguladığı şiddet damga vurdu.

Sedat ve Nalan'ın öpüştüğünü gören Feride, geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybedince Nalan'ın hayatı cehenneme döndü.

Kaynak: Hürriyet

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