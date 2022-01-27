Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 7. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 27. Bölümde Nalan, Sedat'a ve evliliğine karşı olan tüm umutlarını yitiriyor. 20 Ocak Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 27. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 27. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Nalan'a kendini affettirip evliliğini kurtarabilecek mi?

Nalan, Sedat ve Melisa'nın görüntülerini izleyince yıkılır. Sedat ise Nalan'ın gitmesini engellemeye çalışsa da başarılı olamaz. Rafet, Cavit'in şirkete ortak olmasını son anda reddeder. Rafet'in bu kararına öfkelenen Cavit, intikam için düğmeye basar. Feride, Sedat'ın itirafıyla Nalan'ın evliliğini bitireceğini öğrenir. Buna engel olmak isteyen Feride, Sedat'a gözdağı verir ve evliliğini bir kez daha kurtaracağını söyler. Sedat'ın Nalan'a yaşattığı bu çirkin olayı öğrenen Gülcihan ve Selen, harekete geçer.

Sedat ise yaşadıklarından ders çıkarmayıp Cana'nın evine gider. Alp'in gelmesiyle Cana ve Sedat'ın basılması ise an meselesi olmuştur. Alp, Cana'nın bir şeyler gizlediğini anlar ve olayın peşine düşer. Koroğlu Ailesi, Cavit'in hamlesiyle zor durumdayken Cana, Alp'in çocukları alıp evi terk etmesinin şokunu yaşar. Nalan, Sedat'ı affetmenin bedelini bir kez daha ağır bir şekilde yaşayacak mı?

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

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