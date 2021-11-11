Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız, bu akşam 19. bölümüyle ekranlarda olacak. Camdaki Kız dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bölüm bugün mü? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? şeklinde aratıyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 4 Kasım Perşembe günü yayınlanan 18. bölümünde Nalan, Sedat'ın ortadan neden kaybolduğunu ve tüm gerçekleri öğrenmenin peşine düşüyor!

Rafet, Sedat'ın hissesini de alıp şirketten ayrılmasının ardından evlatlarının hepsine kızgın ve kırgındır. Selen'in Levent'ten boşanması için emir veren Rafet, Selen'in evden ayrılmasına neden olur. Gülcihan ise kızının gidişinin ardından Rafet'le ters düşer. Levent, Selen'in sakladığı bir şeyler olduğunu düşünür ve Rafet'in karşısına geçer. Rafet'in sert tepkisiyle karşı karşıya kalan Levent, kovulunca Selen'i terk eder.

Bir diğer yandan Nalan, Sedat'a ulaşamadığını Feride'ye söyleyemez. Feride, Adil'i de alarak Koroğlu Konağı'na yaptığı ziyarette Sedat'ın ortada olmadığını ve Nalan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaştığını öğrenir. Sedat, Cana'yla kaçma planı yaparken Feride, Sedat'ın izini sürer. Nalan'la görüşmek istediğini söyleyen Sedat, onu hayal kırıklığına uğratacak kararını açıklar.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 19. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan evi terk edip, Feride'nin yanına dönüyor!

Sedat'ın olaylarının ardından Nalan, Koroğlu ailesini terk etmeye karar verir. Başta Selen olmak üzere herkes dil dökse de dinlemez. Feride ise oldukça hiddetlenmiştir. Sedat'ı kıstırır ancak Sedat'ın da cevapları hazırdır.

Rafet, Sedat'ın şirketin hisselerini Cavit'e sattığını öğrenir ve çok sinirlenir.

Nalan ise annesinin evine dönerek her şeye en başında başlamak zorunda kalır.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Yapım: OGM PİCTURES

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Nadim Güç

Senaryo:Seda Altaylı Turgutlu/ Yeşim Aslan

Uygulayıcı Yapımcı:Ebru Sakal

Görüntü Yönetmeni:Tolga Çetin

Dekor

Tasarım:

Murat Güney

Sanat Yönetmeni:Aylin Rahşan Telli

Müzik:

Fırat Yükselir

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİM?

Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

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