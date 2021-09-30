Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 13. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 13. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 13. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız dizisi izlemek isteyen izleyiciler Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, Camdaki Kız 13. bölüm bugün var mı, Camdaki Kız son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, Camdaki Kız bölüm bugün mü, Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 12. Bölümde, Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alıyor.

Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır. Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor. Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 13. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan ve Hayri karşı karşıya! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Rafet, Hayri'yi yanına alır, artık onun şoförü olacaktır. Diğer taraftan Koroğlu ailesinde de ortalık toz duman olmuştur. Rafet ailesini toplama peşindedir. Nalan annesinin gönlünü almaya çalışırken bir anda Hayri ile karşı karşıya gelir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 13. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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