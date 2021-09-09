Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 10. bölüm saat kaçta? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ile evlenen Nalan yeni hayat yolculuğuna çıkmıştır. Nalan bu hayata alışmaya çalışırken bir taraftan Sedat diğer taraftan da Feride'nin sorunlarıyla uğraşacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Cana'dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir. Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecek? Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?