Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm izle!
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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm izle!

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm izle!
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CAMDAKİ KIZ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 3 Haziran Perşembe yayınlanan 8. Bölümde Cana, Feride'ye Sedat'la ilişkisini itiraf ediyor!

Muzo odasında fenalaşan Nalan'ı bulunca hemen doktor çağrılır. Böylece Koroğlu ailesi kendilerine yalan söylendiğini anlar. İpekoğlu ailesi, Nalan iyileştikten sonra bu durumu Koroğlu ailesine nasıl açıklayacaktır? Rafet ve diğerleri neler olduğunu anlamaya çalışır.

Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, önce Nalan'la görüşmeye karar veriyor. Selen'in bu görüşmeden haberi olmadan Cana'yı uyarmış olması sonucu değiştirmiyor. Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine gidiyor. Rafet, bu kez Cana'yı Sedat ve Nalan'dan uzak durması için tehdit ediyor.

Düğün provası için gidilen balo salonunda Sedat ve Nalan romantik anlar yaşar. Her şey planlandığı gibi gitmektedir. Ancak Cana, onlara çok büyük bir sürpriz hazırlamıştır. Cana bu son hamlesiyle düğünün iptal olmasını sağlayabilecek mi?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİ FRAGMANI İZLE!

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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm izle! - Haberler
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