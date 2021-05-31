Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 8. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız son bölüm izle!

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 27 Mayıs Perşembe yayınlanan 7. Bölümde Nalan'ın odasından gelen sesleri duyan Muzo, Nalan'ı baygın halde buluyor.

Sedat ve Nalan'ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan'a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan'ın hayatı, birden cehenneme dönüşür. Gizli AVM'yi keşfedip, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako'nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako'yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir?

Feride, Nalan'ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan'a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan'a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan'ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 8. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cana, Feride'ye ne söyleyecek?

Cana, Nalan'la yakınlaşmaya çalışır. Ancak Sedat ve Koroğlu Ailesi Cana'nın karşısına geçer. Sedat ve Nalan evlenecekleri için mutlu olurken onları kötü bir sürpriz bekler. Cana, Feride'ye ne söyleyecek?

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!