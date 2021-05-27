Camdaki Kız yeni bölüm canlı yayın HD izle! Camdaki Kız 7. bölüm full izle! Camdaki Kız 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başlar. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürmeye karar verir. Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrenir. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkarır ve sonunda öfkesi ona çok büyük bir hata yaptırır. Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döner. Ama hiç beklemediği bir kişi, onu büyük bir hatanın eşiğinden çevirecektir..

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE (20.00)

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