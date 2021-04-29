Camdaki Kız yeni bölüm canlı yayın HD izle! Camdaki Kız 5. bölüm full izle! Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Cana'nın fotoğraflarının basına sızmasıyla Koroğlu Ailesi'nde büyük deprem yaşanır. Feride ise tüm fotoğrafları yırtıp atar. Cana, Sedat'a bu aşkı inkar etmesi konusunda baskı yapar. Sedat'ı bu kez kurtarmamayı düşünen Muzo ne yapacak? Rafet Koroğlu, Nalan ve ailesini evine davet eder ve Cana'nın da orada bulunması Nalan için kötü bir sürpriz olur. Nalan, Cana'nın karşısında ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat'ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan'ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE (20.00)

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

