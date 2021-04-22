Camdaki Kız yeni bölüm canlı yayın HD izle! Camdaki Kız 3. bölüm full izle! Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat'ın Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir… Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor! Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak? Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak?

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE (20.00)

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