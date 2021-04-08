Camdaki Kız yeni bölüm canlı yayın HD izle! Camdaki Kız 1. bölüm full izle! Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız bu akşam 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE (20.00)

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

