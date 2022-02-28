Camdaki Kız yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 33. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cana'nın yaptığı sürpriz ziyaret Feride'nin hiç hoşuna gitmez. Adil, Cana'nın gelişiyle Feride'nin öfkesinden payını alır. Feride, Nalan'a annelik dersi vermek için yeni bir plan hazırlar. Nalan ise öğrendiği gerçeklerden sonra oldukça yalnız hisseder. Sedat, Melisa'dan kurtulmak için Cavit'in şirkete ortak olmasını sağlar ancak planı düşündüğü gibi ilerlemez. Melisa'nın tehdidiyle Cana'ya sığınan Sedat, bu işi Cana'nın çözeceğine inanır.

Nalan, Feride'nin acımasız cezalarıyla karşı kalırken bir yandan da Muzo ve Melisa'yı barıştırmaya çalışır. Ancak Muzo, bu olayı bitirme kararı alır. Çünkü Hayri Melisa'yı öğrenmiştir ve Koroğlu Ailesi'nin de bu yalanı öğrenmesi an meselesidir. Melisa, bu oyunun devam etmesi için başta Nalan olmak üzere Hayri'yi de kandırır. Nalan, Muzo'nun Melisa'dan ayrılmaması konusunda ikna etmeye çalışırken onu kötü bir sürpriz bekler.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN?

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!