Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm full HD izle! Camdaki Kız 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Camdaki Kız dizisi 31. bölümü yayınlandı. Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm izleyemeyenler Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 31. bölüm izle! Camdaki Kız son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 31. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Nalan, Canan ve Sedat'ı yakalıyor!

Feride son sürat Cana'ya kendince dersini vermektedir. Bir mektup yazdırarak tüm gerçekleri itiraf ettirmek ister. Diğer taraftan Koroğlu ailesi başta Muzo olmak üzere yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalır.

Nalan ise Cana ve Sedat'ı baş başa yemek yerken yakalar.

Nalan ne yapacak?

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

Haberler.com - Gündem