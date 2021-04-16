Camdaki Kız son bölüm full tek parça izle! Kanal D Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız son bölüm full tek parça izle! Kanal D Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız son bölüm full tek parça izle! Kanal D Camdaki Kız 3. bölüm fragmanı izle!

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN?

Camdaki Kız her Perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Camdaki Kız 15 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de 2. bölümü ile izleyici ile buluştu.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye,geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir… Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE