Camdaki Kız son bölüm Full HD izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki Kız'ın yeni bölümünü bekleyen dizi takipçileri, son bölümde neler olduğunu hatırlamak için son bölüm full izleme linkini araştırıyor. Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız bugün KANAL D'de başlıyor. Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Camdaki Kız son bölümde neler oldu?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat'ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat'ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder. Nalan'dan Melisa'nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa'yı İzmir'e göndermeyi kafasına koyar. Sedat'ın Feride'den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride'nin ise her zamanki gibi bir planı vardır. Cavit'in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.

29. bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ CANLI İZLE!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?



Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu

Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)

Selma Ergeç : Selen Koroğlu

Nur Sürer : Feride İpekoğlu

Şerif Erol : Adil İpekoğlu

Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu

Tamer Levent : Rafet Koroğlu

Hande Ataizi : Cana Yalçın

Tuğrul Tülek : Levent

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