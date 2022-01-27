Camdaki Kız son bölüm Full HD izle! Camdaki Kız son bölümde neler oldu? 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Sedat'ın Melisa ile çekilmiş görüntülerini izleyen Nalan, Sedat'ın tüm ısrarı ve pişmanlığına karşın oteli terk eder. Nalan'dan Melisa'nın Sedat ile geçmişini öğrenen Muzo ise Melisa'yı İzmir'e göndermeyi kafasına koyar. Sedat'ın Feride'den yardım istemesi üzerine devreye giren Feride'nin ise her zamanki gibi bir planı vardır. Cavit'in ortaklığını reddeden Rafet ve Koroğlu ailesi içinse, işler çok yolunda gitmez.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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Sedat ondan saklanılan şeyler yüzünden çılgına dönmüştür. Ailesine öfkesini kusarken diğer tarafta Nalan zorluklara göğüs germek durumunda kalır.
29. bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak.
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent