Camdaki Kız Sedat kimdir? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor?
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Camdaki Kız Sedat kimdir? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor?

22.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:58
Camdaki Kız Sedat kimdir? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor?

Camdaki Kız dizisinin karakterlerinden Sedat'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, izleyicileri meraklandıran ve kim olduğu ile araştırma konusu olan Sedat gerçekte kim? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor?

İzleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinin karakterlerinden Sedat, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Sedat kimdir? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor? İşte, Sedat'ın merak edilenleri…

CAMDAKİ KIZ SEDAT'I KİM OYNUYOR?

Camdaki Kız Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu canlandırmaktadır.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1991 doğumlu Rizeli Feyyaz Şerifoğlu kimdir? O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çektiği bilinmekte. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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