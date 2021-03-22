Camdaki Kız Sedat kimdir? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor?

Camdaki Kız dizisinin karakterlerinden Sedat'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, izleyicileri meraklandıran ve kim olduğu ile araştırma konusu olan Sedat gerçekte kim? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor? Camdaki Kız Sedat'ı kim oynuyor?