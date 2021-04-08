Camdaki Kız Rafet kimdir? Camdaki Kız Rafet karakterini kim canlandırıyor? Tamer Levent kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Rafet karakteri merak edildi. Peki, Camdaki Kız Rafet karakterini kim canlandırıyor? Tamer Levent kimdir? Camdaki Kız Rafet kimdir?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Rafet kimdir, Camdaki Kız Rafet karakterini kim canlandırıyor, Tamer Levent kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ RAFET KİMDİR?

Camdaki Kız Rafet karakterini Tamer Levent canlandırmaktadır.

TAMER LEVENT KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Ekim 1950

Kaç yaşında: 70yaşında

Nereli: İzmir

1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır.

13 Ekim 1950 tarihinde İzmir Karşıyaka'da ağır ceza hâkimi Zeki Bey'le tasarımcı Meral Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Liseyi İzmir Türk Kolejinde okudu. TRT 2'nin sevilen programı Akşama Doğru'nun yapımcı ve sunucusu, televizyon yapımcısı Seynan Levent'le 1982 yılında evlendi. 1984 yılında oğlu Efe ve 1985 yılında kızı Hazel dünyaya geldi. 25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk ve son kez yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. 10 Ağustos 1994 yılına kadar yürüttüğü bu görev esnasında ülkemizde çok ses getiren Sanata Evet projesini hayata geçirdi. Tiyatro kültürünün tanımlanması ve yaygınlaşması doğrultusunda teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptı. 2003 yılında Çorlu Belediyesi tarafından adına sahne (Çorlu Belediyesi Tamer Levent Sahnesi) açılan Tamer Levent, Türkiye'de eğitimde drama ve yaratıcı drama çalışmalarını başlattı. Sahneye koyduğu, Ülkü Ayvaz'ın Yeniden Yaratma adlı oyunuyla Devlet Tiyatroları'nın ilk Rusya turnesini gerçekleştirdi.