Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?

Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız nerede çekildi? Camdaki Kız hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?