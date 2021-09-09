Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?
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Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?

Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?
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Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız nerede çekildi? Camdaki Kız hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?

Camdaki Kız nerede çekiliyor? Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde? Camdaki Kız hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ev nerede? Tüm cevaplar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı bölgelerinde yapılmaktadır. Ek olarak dizinin ilk tanıtım çekimleri İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşmişti.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

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Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde? - Haberler
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