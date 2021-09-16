Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki ev nerede?
Camdaki Kız nerede çekiliyor? Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde? Camdaki Kız hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ev nerede? Tüm cevaplar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız nerede çekildi? Camdaki Kız hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?
CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı bölgelerinde yapılmaktadır. Ek olarak dizinin ilk tanıtım çekimleri İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşmişti.
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NE? HİKAYESİ NE?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?
Burcu Biricik - Nalan Yılmaz
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Hande Ataizi - Cana Yılmaz
Tamer Levent - Rıfat Koroğlu
Nur Sürer - Feride İpekoğlu
Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu
Selma Ergeç - Selen Koroğlu
Şerif Erol - Adil İpekoğlu
Tuğrul Tülek
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