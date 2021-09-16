Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki ev nerede? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki ev nerede?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki ev nerede?

Camdaki Kız nerede çekiliyor? Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız'ın nerede çekim yapıldığı merak edildi. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi Camdaki Kız nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde? Camdaki Kız hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ev nerede? Tüm cevaplar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız nerede çekildi? Camdaki Kız hangi şehirde, hangi ilçede ve hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Camdaki Kız çekimleri nerede yapılıyor, hangi şehirde?

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Camdaki Kız dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı bölgelerinde yapılmaktadır. Ek olarak dizinin ilk tanıtım çekimleri İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşmişti.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE? HİKAYESİ NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Demet Akalın Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizideki ev nerede? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:07:33. #1.11#