Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Camdaki Kız bugün yok mu, neden yok? 6 Ocak Perşembe Camdaki Kız yeni bölüm yok mu, neden yoK? Camdaki Kız neden yok, bugün yok mu? 6 Ocak Perşembe Camdaki Kız yok mu, bitti mi, final mi yaptı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız bitti mi, final mi oldu?

CAMDAKİ KIZ BUGÜN 6 OCAK PERŞEMBE YOK MU, NEDEN YOK?

Dizi bu hafta yılbaşı arası vereceği için yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Camdaki Kız yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Camdaki Kız bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 hafta yılbaşı arası vermiştir. Bundan dolayı yeni bölüm bugün değil haftaya yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 26. Bölümde Nalan, Sedat'ın Melisa'yla olan görüntülerini izliyor! 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 26. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 26. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, sakladığı sırların açığa çıkmasıyla neler yaşayacak?

Nalan, Alper'in şantajıyla karşı karşıya kalırken, Feride durumu öğrenir. Alper'in karşısına geçen Feride, Nalan'ın öğrenmemesi gereken bilgiyi öğrenmeye çalışıyor. Cana'nın durumdan haberi olup olmadığını araştıran Feride, Sedat'ın yeniden Cana'yla görüştüğünü öğrenecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken, Koroğlu Konağı'nda sırlar ortaya çıkıyor. Rafet, Melisa'nın kim olduğunu öğreniyor. Hayri'nin bu duruma açıklık getirmesi ise Muzo'yu bir hayli sinirlendiriyor. Selen'in hamile olmadığını öğrenen Gülcihan, kıyameti koparıyor. Sedat, Cavit'in ortaklık imzasını atması için çabalarken, Rafet'le karşı karşıya geliyor. Rafet'i ikna eden kişi ise Selen oluyor. Ancak son anda Rafet'in verdiği karar değişikliği her şeyi alt ediyor. Nalan ise Sedat'ın çekmecesinden çıkardığı bellekte Melisa'yla olan görüntülerini izliyor. Nalan, şimdi ne yapacak?

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Merve Polat

Nihal Menzil

Nur Sürer

Selma Ergeç

Şerif Erol

Tamer Levent

Tuğrul Tülek Erol

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