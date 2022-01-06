Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız hangi günler yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümleri ne zaman?
Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız hangi günler yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümleri ne zaman?
Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor merak edildi. Bugünkü yayın akışında yer almayan dizi için izleyiciler, Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Camdaki Kız hangi günler yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümleri ne zaman? aratması yaptı. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ara mı verdi? Camdaki Kız bugün olmayacak mı? Camdaki Kız saat kaçta başlıyor?
Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarına geliyor.
Fakat bugün yani 6 Ocak 2022 Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle Camdaki Kız 1 hafta ara verdi. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır. 6 Ocak Kanal D'de bugün "Doktor Strange" filmi ekranlara gelecek.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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