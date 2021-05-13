Camdaki Kız ne zaman? Camdaki Kız hangi gün?
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Camdaki Kız ne zaman? Camdaki Kız hangi gün?

Camdaki Kız ne zaman? Camdaki Kız hangi gün?
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ne zaman? Camdaki Kız hangi gün? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız ne zaman? Camdaki Kız hangi gün? Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN?

Camdaki Kız her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayınlanmakta. 20 Mayıs Perşembe 6. bölümü ile yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olayların ortaya çıkmasından sonra babası Rafet'in gazabından kurtulamayan Sedat can havliyle işleri düzeltmeye çalışır.

Önce Cana'nın kapısını çalıp bir an önce kaçıp gitmelerini gerektiğini söyler. Ancak Cana'dan aldığı yanıt Sedat için hayal kırıklığıdır. Diğer taraftan Nalan da yaşadığı şeyler karşısında endişeli ve kararsızdır. Sedat ise öfkesinin kurbanı olur.

Sinirli bir şekilde araba kullanırken gerektiğinden fazla hız yaptığından kaza geçirir. Sedat'ın kaza haberini alan tüm ailesi ise yastadır. Vicdan azabı çeken Cana da hastaneye gelir. Herkes Sedat'tan gelecek güzel haberi beklemektedir. Nalan da dahil olmak üzere. Ancak gelen bir haber tüm yaşanacakları temelinden sarsacaktır. Sedat'a ne olacak?

CAMDAKİ KIZ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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