Camdaki Kız ne zaman? Camdaki Kız 25. yeni bölüm bugün var mı? Camdaki Kız yeni bölüme neler olacak?

Dizi severlerin merakla beklediği Camdaki Kız bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Camdaki Kız dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, Camdaki Kız bölüm bugün mü, Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız her hafta perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Camdaki Kız 25. yeni bölümü 30 Aralık Perşembe saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 24. Bölümde Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını isterken Feride, buna engel olur. 16 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 24. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 24. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sema gerçeğini öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşıyor.

Nalan, Feride'ye Sema'nın kim olduğunu sorunca Feride, sinir krizi geçiriyor. Sema'nın hayalini gören acılı anne, evdeki tüm eşyaları yerle bir ediyor. Nalan, gerçekleri öğrenme konusunda ısrarcı olunca Adil, anlatacaklarını fakat zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Diğer taraftan Sedat, Cavit'ten Melisa'da bulunan görüntüleri için yardım istiyor. Ancak Cavit'in sert tavrı Sedat'ı daha da tedirgin ediyor. Cavit, Sedat'a Koroğlu şirketine ortak olmaya karşılık yardım edecektir. Ancak Sedat'ın bu durumu Rafet'e kabul ettirmesi yeni bir kaosa neden olacaktır.

Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapıyor. Organizasyonda Melisa ve Sedat'ın tekrar karşı karşıya gelmesi Sedat'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Melisa'nın mekanda Alper'in kendilerini takip ettiğini fark etmesi ise Muzo'nun engeliyle atlatılıyor. Rafet, Koroğlu Ailesi'nde oylamayla Cavit'in ortaklığı konusunda sonuca varmak istiyor. Kritik toplantıda ise içeri giren sürpriz isim herkesi şoke ediyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

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